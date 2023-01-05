Полиция нашла рэпера Теофилуса Лондона. Он считался пропавшим без вести

Друзья и семья рэпера подали в полицию заявление о пропаже без вести 29 декабря. «Тео, твой папа любит тебя, сынок. Мы скучаем по тебе. Все твои друзья и родственники ищут тебя. Где бы ты ни был, подай нам сигнал. Несмотря ни на что, мы придем за тобой, сынок», — говорилось в заявлении отца рэпера Лари Мозеса Лондона.