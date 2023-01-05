Полиция нашла рэпера Теофилуса Лондона. Он считался пропавшим без вести

Рэпер Теофилус Лондон, который был объявлен пропавшим без вести, найден. Об этом сообщает Hypebeast.
«Мы нашли Тео. Он в безопасности и здравии. Искренне признателен всем за поддержку в поисках моего двоюродного брата. Очень приятно и радостно», — написал в соцсетях его брат Михаил Ноэль.
В пресс-релизе полиции говорилось, что рэпера последний раз видели 15 октября 2022 года. С тех пор Лондон не выходил на связь.
Друзья и семья рэпера подали в полицию заявление о пропаже без вести 29 декабря. «Тео, твой папа любит тебя, сынок. Мы скучаем по тебе. Все твои друзья и родственники ищут тебя. Где бы ты ни был, подай нам сигнал. Несмотря ни на что, мы придем за тобой, сынок», — говорилось в заявлении отца рэпера Лари Мозеса Лондона.
Рэпер начал свой музыкальный путь в начале 2010-х годов, участвуя в треках с Азилией Бэнкс, Октавианом, Элли Голдинг и другими.
В 2020-м он выпустил свой третий студийный альбом «Bebey», в записи которого приняли участие Tame Impala, Lil Yachty, Raekwon, Giggs и Ariel Pink. На этой пластинке вышел кавер на одноименный хит Стива Моните 1984 года «Only You». На сегодняшний день этот трек считается самым успешным в карьере Теофилуса Лондона.