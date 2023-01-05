«Миссия только началась»: вышел трейлер второго сезона «Основания», снятого по книгам Айзека Азимова

Apple TV+ выпустил первый трейлер второго сезона «Основания» — сериала, основанного на научно-фантастических романах Айзека Азимова. Премьера проекта запланирована на лето.
В ролике внимание уделено жертвам организации «Основание», которые оставили свои дома и прежние жизни ради спасения человечества и возрождения цивилизации после катастрофы. В грядущем сезоне они столкнутся с кризисом религии из‑за лидеров, которые начнут использовать божественные речи для контроля над людьми после падения Галактической империи.
Первый сезон шоу рассказывает о математике Хари Селдоне, который приходит к формуле, идеально предсказывающей конец Галактической империи и уничтожение человеческого общества. Чтобы сохранить знания и обеспечить процветание в будущем, он создает группу повстанцев, бросающих вызов империи.
Главные роли в сериале исполняют Лу Ллобелл, Джаред Харрис («Чернобыль») и Ли Пейс («Остановись и гори»). В качестве создателей шоу выступают Дэвид С.Гойер («Темный рыцарь») и Джош Фридман («Аватар: Путь воды»).
Сериал впервые был анонсирован в 2018 году, но в начале 2021 года производство шоу было прервано из‑за распространения коронавируса. Премьера первого сезона состоялась 24 сентября 2021-го.
Серия книг Айзека Азимова «Основание» включает в себя семь романов, удостоенных премии «Хьюго» за «лучшую фантастическую серию всех времен». В поздних романах Азимов связал мир «Основания» с другими своими произведениями, объединенный цикл охватывает историю человечества на протяжении более 20 тысяч лет и включает 14 романов, а также несколько десятков рассказов.