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«Миссия только началась»: вышел трейлер второго сезона «Основания», снятого по книгам Айзека Азимова

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:51

Apple TV+ выпустил первый трейлер второго сезона «Основания» — сериала, основанного на научно-фантастических романах Айзека Азимова. Премьера проекта запланирована на лето.

В ролике внимание уделено жертвам организации «Основание», которые оставили свои дома и прежние жизни ради спасения человечества и возрождения цивилизации после катастрофы. В грядущем сезоне они столкнутся с кризисом религии из‑за лидеров, которые начнут использовать божественные речи для контроля над людьми после падения Галактической империи.

Первый сезон шоу рассказывает о математике Хари Селдоне, который приходит к формуле, идеально предсказывающей конец Галактической империи и уничтожение человеческого общества. Чтобы сохранить знания и обеспечить процветание в будущем, он создает группу повстанцев, бросающих вызов империи.

Главные роли в сериале исполняют Лу Ллобелл, Джаред Харрис («Чернобыль») и Ли Пейс («Остановись и гори»). В качестве создателей шоу выступают Дэвид С.Гойер («Темный рыцарь») и Джош Фридман («Аватар: Путь воды»).

Сериал впервые был анонсирован в 2018 году, но в начале 2021 года производство шоу было прервано из‑за распространения коронавируса. Премьера первого сезона состоялась 24 сентября 2021-го.

Серия книг Айзека Азимова «Основание» включает в себя семь романов, удостоенных премии «Хьюго» за «лучшую фантастическую серию всех времен». В поздних романах Азимов связал мир «Основания» с другими своими произведениями, объединенный цикл охватывает историю человечества на протяжении более 20 тысяч лет и включает 14 романов, а также несколько десятков рассказов.

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Айзек АзимовДжаред ХаррисДэвид ГойерДжош Фридман
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