«Миссия только началась»: вышел трейлер второго сезона «Основания», снятого по книгам Айзека Азимова

Серия книг Айзека Азимова «Основание» включает в себя семь романов, удостоенных премии «Хьюго» за «лучшую фантастическую серию всех времен». В поздних романах Азимов связал мир «Основания» с другими своими произведениями, объединенный цикл охватывает историю человечества на протяжении более 20 тысяч лет и включает 14 романов, а также несколько десятков рассказов.