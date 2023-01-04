Сэм Рейми показал трейлер новой части «Зловещих мертвецов»

В сети появился трейлер ужастика «Восстание зловещих мертвецов» из франшизы, запущенной Сэмом Рейми. Фильм выйдет 21 апреля 2023 года.
Действие картины развернется в Лос-Анджелесе. Две сестры по имени Бет и Элли пытаются защитить свою семью, когда полчища мертвецов стекаются в их квартиру. Там же они находят загадочную книгу, которая способна воскрешать мертвых.
Режиссером и сценаристом новой части выступил Ли Кронин, известный по хоррору «Другой», а исполнительным продюсером — постановщик «Человека-паука» с Тоби Магуайром. Главные роли сыграли Алисса Сазерленд и Лили Салливан. Съемки при поддержке New Line Cinema проходили в Новой Зеландии.
Изначально «Восстание зловещих мертвецов» планировали выпустить эксклюзивно на HBO Max. Однако Warner Bros. Discovery вместо этого решила дать сиквелу полноценный кинотеатральный релиз.