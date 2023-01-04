В Париже экоактивисты облили краской ворота резиденции премьер-министра Франции

«Пока правительство продолжает свое преступное бездействие, мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ненасильственные средства, чтобы наши крики восстания были услышаны», — говорится в заявлении экоактивистов. Резиденцию премьера Франции они выбрали для того, чтобы указать на «виновника» климатического кризиса.