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В Париже экоактивисты облили краской ворота резиденции премьер-министра Франции

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:21

В Париже экоактивисты из движения Last Renovation («Последнее поколение») облили оранжевой краской ворота резиденции премьера-министра Франции. Они хотели обратить внимание на бездействие властей в вопросах сохранения климата.

Экоактивисты распылили краску из огнетушителей, видно на роликах в соцсетях. Двух человек, 22-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, немедленно задержали полицейские. Их держат под стражей и обвиняют в порче имущества, предназначенного для общественных нужд, и неуважении к представителям власти.

«Пока правительство продолжает свое преступное бездействие, мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ненасильственные средства, чтобы наши крики восстания были услышаны», — говорится в заявлении экоактивистов. Резиденцию премьера Франции они выбрали для того, чтобы указать на «виновника» климатического кризиса.

В ноябре четыре активистки Last Generation облили овощным супом картину голландского художника Винсента Ван Гога «Сеятель» в Риме. Они выкрикивали лозунги против использования угля и углеродных выбросов и об изменении климата.

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