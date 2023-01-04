Правительство России решило ограничить раскрытие информации по экспорту нефти

Проект постановления распространяется на субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, каковым и является «Транснефть». Согласно документу, данные о деятельности госкомпании подлежат изъятию из публичного доступа, а предоставляться будут только по запросу заинтересованных лиц с учетом сохранения конфиденциальности.