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Правительство России решило ограничить раскрытие информации по экспорту нефти

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:40

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект постановления правительства, по которому планируется временно изменить порядок и сроки раскрытия информации «Транснефтью» до июля 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы.

Проект постановления распространяется на субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, каковым и является «Транснефть». Согласно документу, данные о деятельности госкомпании подлежат изъятию из публичного доступа, а предоставляться будут только по запросу заинтересованных лиц с учетом сохранения конфиденциальности.

Если документ одобрят, постановление вступит в силу с 1 марта. Авторы проекта утверждают, что меры необходимы для ограничения бесконтрольного распространения данных, которое может повлечь усиление санкций на топливно-энергетическую сферу России.

С просьбой внести изменения в порядок раскрытия информации к властям обратилась сама «Транснефть», затем соответствующее поручение дал российский вице-премьер Александр Новак.

Евросоюз, страны G7 и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. 5 декабря санкции вступили в силу, с 5 февраля они начнут действовать и для нефтепродуктов. По замыслу инициаторов, ограничение призвано сократить доходы Москвы от экспорта нефти.

27 декабря Владимир Путин запретил продавать нефть странам, поддержавшим потолок цен на нефть.

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Александр НовакВладимир Путин
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