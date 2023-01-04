В третьем «Аватаре» появится новое племя на’ви, «олицетворяющее собой темную сторону Пандоры»

В третьей части «Аватара» появится клан на’ви, отличающийся от всех остальных. Джеймс Кэмерон хочет показать жителей планеты Пандора с другого ракурса, следует из интервью режиссера французскому телеканалу 20 Minutes.
«В первых фильмах есть очень отрицательные примеры людей и очень позитивные примеры на’ви. В „Аватаре-3“ мы сделаем все наоборот», — поделился Кэмерон. В следующем фильме режиссер покажет культуры Пандоры, которые зрители ранее не видели, в том числе «воинственное племя огня».
Variety пишет, что, в отличие от этого нового клана, оматикайя и обитающие в воде меткаина миролюбивы и прибегают к насилию только тогда, когда их земли захватывают люди.
Кэмерон также рассказал, что следующие фильмы будут лучшими. «Мы будем исследовать новые миры, продолжая историю главных героев. Могу сказать, что последние части будут лучшими. Остальные были введением, своего рода подготовкой стола к главному блюду», — сказал постановщик.
До этого Кэмерон рассказывал, как вырезал из сиквела «Аватара» около 10 минут со сценами перестрелок и оружия, потому что считает проблематичным изображать сцены стрельбы в нынешних обстоятельствах и фетишизировать оружие.