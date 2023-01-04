Реклама
Новости

В США впервые казнили трансгендерную женщину

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:43

В штате Миссури впервые в истории США казнили 49-летнюю трансгендерную женщину Эмбер МакЛафлин, осужденную в 2006 году за убийство и изнасилование своей бывшей девушки. Ей ввели смертельную инъекцию, сообщает NBC News.

Во время суда присяжные признали ее виновной, но не смогли решить с приговором. Вместо них смертную казнь определил судья. На момент вынесения приговора МакЛафлин еще не начала свой переход, но после этого так и оставалась в мужской камере смертников.

Адвокаты МакЛафлин просили заменить приговор пожизненным заключением. Они заявляли о ее трудном детстве с жестоким приемным отцом и проблемами с психическим здоровьем. Однако губернатор не удовлетворил просьбу.

«Я сожалею о том, что сделала. Я любящий и заботливый человек», — написала МакЛафлин в своем последнем заявлении, опубликованном отделом исправительных учреждений. Телеканал Fox 2 показал кадры протестов возле суда против казни МакЛафлин.

CNN отмечает, что казни женщин в Соединенных Штатах уже стали редкостью. По данным Информационного центра по смертной казни, до казни МакЛафлин всего 17 человек были приговорены к высшей мере с 1976 года, когда Верховный суд США восстановил смертную казнь после непродолжительной паузы.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»