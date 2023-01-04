В США впервые казнили трансгендерную женщину

В штате Миссури впервые в истории США казнили 49-летнюю трансгендерную женщину Эмбер МакЛафлин, осужденную в 2006 году за убийство и изнасилование своей бывшей девушки. Ей ввели смертельную инъекцию, сообщает NBC News.
Во время суда присяжные признали ее виновной, но не смогли решить с приговором. Вместо них смертную казнь определил судья. На момент вынесения приговора МакЛафлин еще не начала свой переход, но после этого так и оставалась в мужской камере смертников.
Адвокаты МакЛафлин просили заменить приговор пожизненным заключением. Они заявляли о ее трудном детстве с жестоким приемным отцом и проблемами с психическим здоровьем. Однако губернатор не удовлетворил просьбу.
«Я сожалею о том, что сделала. Я любящий и заботливый человек», — написала МакЛафлин в своем последнем заявлении, опубликованном отделом исправительных учреждений. Телеканал Fox 2 показал кадры протестов возле суда против казни МакЛафлин.
CNN отмечает, что казни женщин в Соединенных Штатах уже стали редкостью. По данным Информационного центра по смертной казни, до казни МакЛафлин всего 17 человек были приговорены к высшей мере с 1976 года, когда Верховный суд США восстановил смертную казнь после непродолжительной паузы.