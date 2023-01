Невышедший альбом Slipknot «Look Outside Your Window» может увидеть свет в 2023 году

Пластинка записывалась в одно и то же время с полноформатником «All Hope Is Gone», вышедшим в 2008-м. И если «All Hope Is Gone» был и без того отличным от других работ коллектива, то «Look Outside Your Window» фронтмен Кори Тейлор вообще сравнивал с Radiohead. Он описывал его как «экспериментальный, тяготеющий к року, психоделический». Выход записи несколько раз откладывался.