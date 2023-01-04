Невышедший альбом Slipknot «Look Outside Your Window» может увидеть свет в 2023 году

Американская ню-метал-группа Slipknot может выпустить неизданный альбом «Look Outside Your Window» в 2023 году, пишет NME.
Пластинка записывалась в одно и то же время с полноформатником «All Hope Is Gone», вышедшим в 2008-м. И если «All Hope Is Gone» был и без того отличным от других работ коллектива, то «Look Outside Your Window» фронтмен Кори Тейлор вообще сравнивал с Radiohead. Он описывал его как «экспериментальный, тяготеющий к року, психоделический». Выход записи несколько раз откладывался.
Сейчас же один из двух перкуссионистов Slipknot Шон Крейен, более известный как Клоун, заявил, что 1 апреля у группы заканчивается контракт с их текущим звукозаписывающим лейблом Roadrunner Records — и релиз хранящегося в архивах альбома может состояться вскоре после этого. Он, однако, добавил, что никаких конкретных договоренностей пока нет.
Всего на счету группы семь студийных пластинок. Последняя к текущему моменту — «The End, So Far» — увидела свет 30 сентября 2022 года. Это первая работа, записанная с Майклом Пфаффом, который заменил бэк-вокалиста и второго ударника группы Криса Фена в марте 2019-го.