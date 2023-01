«I Never Liked You» Future стал самым продаваемым рэп-альбомом в США в 2022 году

Пластинка вышла 29 апреля. «I Never Liked You» разошелся тиражом более 1,4 млн копий и получил платиновый статус. Хит «Wait For U» с Дрейком и Tems, выбившийся в американские топы, номинировался на «Грэмми» за лучшее мелодичное рэп-исполнение и стал самым прослушиваемым в Apple Music в прошлом году.