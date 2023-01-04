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«I Never Liked You» Future стал самым продаваемым рэп-альбомом в США в 2022 году

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:35

Альбом «I Never Liked You» американского рэпера Future стал самым продаваемым рэп-альбомом в США в 2022 году. Об этом сообщается в твиттере Chart Data.

Пластинка вышла 29 апреля. «I Never Liked You» разошелся тиражом более 1,4 млн копий и получил платиновый статус. Хит «Wait For U» с Дрейком и Tems, выбившийся в американские топы, номинировался на «Грэмми» за лучшее мелодичное рэп-исполнение и стал самым прослушиваемым в Apple Music в прошлом году.

В «I Never Liked You» звучат 22 трека, включая фиты с Lil Durk, Lil Baby, Канье Уэстом, Kodak Black и другими исполнителями.

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