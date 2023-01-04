Скончался сооснователь нью-вейв-группы The Associates Алан Рэнкин

Рэнкин родился в 1958 году, в 1979-м собрал The Associates совместно с вокалистом Билли Маккензи и до своего ухода из коллектива успел записать с ним три альбома: «The Affectionate Punch» (1980), «Fourth Drawer Down» (1981) и «Sulk» (1982).