Скончался сооснователь нью-вейв-группы The Associates Алан Рэнкин

Умер сооснователь, гитарист и клавишник шотландской нью-вейв-группы The Associates Алан Рэнкин, пишет Stereogum. Музыканту было 64 года, он скончался в кругу семьи. Причины смерти не называются.
Рэнкин родился в 1958 году, в 1979-м собрал The Associates совместно с вокалистом Билли Маккензи и до своего ухода из коллектива успел записать с ним три альбома: «The Affectionate Punch» (1980), «Fourth Drawer Down» (1981) и «Sulk» (1982).
Затем он обратился к сольной карьере и продюсированию — среди прочего отвечал за производство ряда записей Cocteau Twins. Преподавал в колледже Стоу в Глазго, где соосновал лейбл Electric Honey. Он был призван объяснить студентам процессы выпуска и продвижения музыки.
В конечном итоге на Electric Honey вышел дебютный полноформатник Belle and Sebastian «Tigermilk» (1996), а также первый мини-альбом Snow Patrol «Starfighter Pilot» (1997).
О The Associates в своей книге «Все порви, начни сначала» рассказывал историк музыки и критик Саймон Рейнолдс, выделяя их трек «White Car in Germany». «Афиша Daily» включила песню «Club Country» в список 50 композиций, с которых стоит начать слушать нью-вейв.
Вот как о группе отзывались тогдашние музыкальные редакторы нашего издания Николай Овчинников и Владимир Завьялов: «[Это] одна из самых странных (и самых недооцененных) поп-групп первой половины восьмидесятых. Взяв понемногу от диско и кабаре, пост-панка и академического минимализма, они записывали заковыристые хиты».