ГИБДД предупредила о «крайне строгом» контроле уровня алкоголя у водителей в новогодние праздники

ГИБДД пообещала «крайне строгий контроль» уровня алкоголя в крови водителей в течение новогодних праздников. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба автоинспекции.
Так, согласно ее заявлению, при обнаружении малейших признаков опьянения водители не смогут уклониться от проверок и медосвидетельствования. ГИБДД объединяет усилия с Минздравом: «Организована дополнительная работа для проведения оперативного медицинского освидетельствования».
В ведомстве заявили: «В первые дни нового года на дорогах страны произошло свыше 500 автоаварий, в которых погибли более 80 человек, шестеро из них — несовершеннолетние, при этом все дети, получившие несовместимые с жизнью травмы, в транспортных средствах находились в качестве пассажиров».
С 1 марта в России начнут действовать новые правила освидетельствования водителей на содержание алкоголя в крови. Сотрудникам полиции будет разрешено проводить процедуру без понятых, но с использованием видеозаписи.
Основаниями для проверки могут быть запах алкоголя изо рта, «неустойчивость тела», нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение.