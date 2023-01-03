ГИБДД предупредила о «крайне строгом» контроле уровня алкоголя у водителей в новогодние праздники

В ведомстве заявили: «В первые дни нового года на дорогах страны произошло свыше 500 автоаварий, в которых погибли более 80 человек, шестеро из них — несовершеннолетние, при этом все дети, получившие несовместимые с жизнью травмы, в транспортных средствах находились в качестве пассажиров».