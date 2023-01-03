Сооснователь Black Sabbath Тони Айомми рассказал о работе над новой сольной пластинкой

Сооснователь и гитарист британской хеви-метал-группы Black Sabbath Тони Айомми высказался о записи новой сольной пластинки. Видео с заявлением появилось в официальном ютьюб-аккаунте музыканта.
Помимо прочего, он рассказал, что в течение 2022 года сочинял и записывал новый материал, результатами работы он остался доволен. Айомми оборудовал новую студию, но не успел оснастить ее всей необходимой аппаратурой.
Задержка в доставке оборудования, по словам артиста, произошла из‑за военной операции России на территории Украины. Поставку он ожидает в ближайшее время: «У нас почти все готово. Через пару недель, думаю, я буду готов приступить к работе. Очень жду, когда смогу начать записывать новый альбом».
Кроме того, Айомми подтвердил, что в 2023-м поклонников Black Sabbath ждет переиздание материала за периоды с 1987 по 1991 год и с 1993 по 1997 год, записанного с вокалистом Тони Мартином. Он стал пятым после Оззи Осборна, Ронни Джеймса Дио, Иэна Гиллана и Гленна Хьюза вокалистом коллектива.
Первая и единственная сольная запись Тони Айомми «Iommy» увидела свет в 2000 году. После этого он успел принять участие во множестве музыкальных инициатив, включая проект Heaven & Hell с одним из ранних составов Black Sabbath, а также группу WhoCares с Иэном Гилланом.