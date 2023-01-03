Сооснователь Black Sabbath Тони Айомми рассказал о работе над новой сольной пластинкой

Кроме того, Айомми подтвердил, что в 2023-м поклонников Black Sabbath ждет переиздание материала за периоды с 1987 по 1991 год и с 1993 по 1997 год, записанного с вокалистом Тони Мартином. Он стал пятым после Оззи Осборна, Ронни Джеймса Дио, Иэна Гиллана и Гленна Хьюза вокалистом коллектива.