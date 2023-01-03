Власти Кыргызстана законодательно запретили музыкантам петь под фонограмму

В конце 2020 года кыргызстанский Минкульт сообщил, что необходим запрет выступлений под фонограмму в госучреждениях. А в феврале 2021-го тогдашний глава министерства Нуржигит Кадырбеков заявил, что «культура начинается с честности», и призвал не обманывать зрителей и слушателей.