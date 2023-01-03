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Власти Кыргызстана законодательно запретили музыкантам петь под фонограмму

Денис Ламехов
Сегодня в 17:30

Глава Министерства культуры Кыргызстана Алтынбек Максутов подписал приказ, запрещающий артистам страны исполнять песни под фонограмму, пишет РИА «Новости».

Ограничение коснется государственных образовательных, культурных и спортивных учреждений, театров, филармоний, концертных и кинозалов, клубов, музеев и библиотек. Под фонограмму не выйдет выступить и на массовых культурных мероприятиях.

Максутов возложил ответственность за исполнение приказа на руководство каждого отдельного учреждения. По словам министра, он будет персонально следить за соблюдением инициативы.

В конце 2020 года кыргызстанский Минкульт сообщил, что необходим запрет выступлений под фонограмму в госучреждениях. А в феврале 2021-го тогдашний глава министерства Нуржигит Кадырбеков заявил, что «культура начинается с честности», и призвал не обманывать зрителей и слушателей.

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