Власти Кыргызстана законодательно запретили музыкантам петь под фонограмму

Глава Министерства культуры Кыргызстана Алтынбек Максутов подписал приказ, запрещающий артистам страны исполнять песни под фонограмму, пишет РИА «Новости».
Ограничение коснется государственных образовательных, культурных и спортивных учреждений, театров, филармоний, концертных и кинозалов, клубов, музеев и библиотек. Под фонограмму не выйдет выступить и на массовых культурных мероприятиях.
Максутов возложил ответственность за исполнение приказа на руководство каждого отдельного учреждения. По словам министра, он будет персонально следить за соблюдением инициативы.
В конце 2020 года кыргызстанский Минкульт сообщил, что необходим запрет выступлений под фонограмму в госучреждениях. А в феврале 2021-го тогдашний глава министерства Нуржигит Кадырбеков заявил, что «культура начинается с честности», и призвал не обманывать зрителей и слушателей.