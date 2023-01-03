Барбадос собирается подать иск против семьи Бенедикта Камбербатча из‑за предков-рабовладельцев

По данным издания, седьмой прадед Бенедикта в 1728 году купил сахарную плантацию на Барбадосе, на которой трудились 250 рабов. Семья актера владела ей до отмены рабства в колониях в 1833 году. Когда плантация была вынуждена закрыться, семье Камбербатча выдали 6000 фунтов стерлингов в качестве компенсации.