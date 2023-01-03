Барбадос собирается подать иск против семьи Бенедикта Камбербатча из‑за предков-рабовладельцев

Барбадос планирует потребовать репарации за рабство от семьи Бенедикта Камбербатча. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
По данным издания, седьмой прадед Бенедикта в 1728 году купил сахарную плантацию на Барбадосе, на которой трудились 250 рабов. Семья актера владела ей до отмены рабства в колониях в 1833 году. Когда плантация была вынуждена закрыться, семье Камбербатча выдали 6000 фунтов стерлингов в качестве компенсации.
«Этот процесс находится на самых ранних стадиях. Мы только начинаем. Большая часть этой истории на самом деле лишь начинает открываться», — заявил заместитель председателя национальной комиссии по возмещению ущерба Дэвид Комиссионг, отвечая на вопрос о перспективах иска в отношении семьи Камбербатча.
Сам актер неоднократно раскаивался по поводу этой страницы в истории своей семьи. В рамках извинения за прошлое своих предков Камбербатч сыграл роль британского премьер-министра Уильяма Питта-младшего в художественной драме «Удивительная благодать».