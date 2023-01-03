Игги Поп рассказал, что однажды его пригласили стать вокалистом AC/DC

Игги Поп отметил, что однажды встретился с первым вокалистом AC/DC Боном Скоттом, который умер в 1980 году на 34-м году жизни и которого впоследствии заменил Брайан Джонсон. «Я иногда вижу фотографии — говорю, что не помню, но да, это мы с Боном. Мне нравилось, что он делал», — рассказал музыкант. Встречу он назвал замечательной.