Игги Поп рассказал, что однажды его пригласили стать вокалистом AC/DC

Американский рок-музыкант, экс-лидер Iggy and The Stooges Игги Поп рассказал, что однажды ему предложили стать вокалистом австралийской рок-группы AC/DC. Артиста цитирует The New York Times.
Игги пояснил: «Много лет назад, когда я еще не распустил The Stooges (то есть до 1974 года. — Прим. ред.), менеджер AC/DC поинтересовался, было бы мне интересно присоединиться к составу. Они искали вокалиста».
После предложения он ознакомился с творчеством коллектива: «Не то чтобы мне подумалось: „Уф, мне они не нравятся“. Это была достаточно качественная запись, они работают старательно. Но я не то, в чем они нуждались».
Игги Поп отметил, что однажды встретился с первым вокалистом AC/DC Боном Скоттом, который умер в 1980 году на 34-м году жизни и которого впоследствии заменил Брайан Джонсон. «Я иногда вижу фотографии — говорю, что не помню, но да, это мы с Боном. Мне нравилось, что он делал», — рассказал музыкант. Встречу он назвал замечательной.
На счету исполнителя 5 студийных альбомов в составе Iggy and the Stooges и 19 сольных пластинок. 20-я увидит свет 6 января — первое впечатление о новой записи можно составить по синглам «Frenzy» и «Strung Out Johnny».