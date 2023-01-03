Реклама
Новости

Евросоюз предложил Китаю бесплатно поставить вакцину из‑за вспышки COVID-19

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:46

Евросоюз предложил Китаю поставить бесплатные вакцины от коронавируса в качестве помощи для борьбы с новой вспышкой вируса. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес хочет выработать «европейский ответ» на возможность новой мировой вспышки коронавируса.

«Кириакидес обратилась к своим китайским коллегам, чтобы выразить солидарность и поддержку, включая экспертную помощь в области общественного здравоохранения, а также путем пожертвования вакцин ЕС», — рассказал один из собеседников Financial Times.

24 декабря Bloomberg со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая заявил, что почти 37 млн человек могли заболеть COVID-19 за один день. На следующий день страна перестала публиковать ежедневные данные о коронавирусе из‑за резкого роста заболеваний.

Всплеск заболевших произошел после ослабления ограничительных антикоронавирусных мер на фоне протестов местных жителей.

расскажите друзьям
теги
ЕС
люди
Стелла Кириакидес
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»