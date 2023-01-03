Евросоюз предложил Китаю бесплатно поставить вакцину из‑за вспышки COVID-19

24 декабря Bloomberg со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая заявил, что почти 37 млн человек могли заболеть COVID-19 за один день. На следующий день страна перестала публиковать ежедневные данные о коронавирусе из‑за резкого роста заболеваний.