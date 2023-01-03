Евросоюз предложил Китаю бесплатно поставить вакцину из‑за вспышки COVID-19

По данным издания, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес хочет выработать «европейский ответ» на возможность новой мировой вспышки коронавируса.
«Кириакидес обратилась к своим китайским коллегам, чтобы выразить солидарность и поддержку, включая экспертную помощь в области общественного здравоохранения, а также путем пожертвования вакцин ЕС», — рассказал один из собеседников Financial Times.
24 декабря Bloomberg со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая заявил, что почти 37 млн человек могли заболеть COVID-19 за один день. На следующий день страна перестала публиковать ежедневные данные о коронавирусе из‑за резкого роста заболеваний.
Всплеск заболевших произошел после ослабления ограничительных антикоронавирусных мер на фоне протестов местных жителей.