Группа «Сироткин» выпустила саундтрек к приквелу «Майора Грома»

Премьера ленты «Гром: Трудное детство» состоялась 1 января. События фильма разворачиваются за 20 лет до сюжета «Чумного доктора». Тогда Игорь Гром был просто школьником, который смотрел «Терминатора» и вечно пропадал на улице с другом Игнатом.