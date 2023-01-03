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Группа «Сироткин» выпустила саундтрек к приквелу «Майора Грома»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:52

Группа «Сироткин» выпустила трек под названием «Кто у меня дома». Он был записан специально к приквелу «Майора Грома».

«Это саундтрек к новому супергеройскому, но и трогательному фильму о детстве от Олега Трофима», — сказано в посте, опубликованном в поддержку релиза.

Фронтмен Сергей Сироткин и Трофим хорошие приятели. Их общение завязалось пять лет назад, когда режиссер предложил группе снять видео на песню «Бейся, сердце!», а затем короткометражку «Выше домов».

Премьера ленты «Гром: Трудное детство» состоялась 1 января. События фильма разворачиваются за 20 лет до сюжета «Чумного доктора». Тогда Игорь Гром был просто школьником, который смотрел «Терминатора» и вечно пропадал на улице с другом Игнатом.

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Олег ТрофимСергей Сироткин
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