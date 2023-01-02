Госсовет Турции одобрил выход страны из Стамбульской конвенции по правам женщин

«Совет большинством голосов принял решение „отклонить“ возражения о том, что выход из конвенции противоречит закону. После того, как İDDK принял решение о выходе из конвенции в соответствии с законом, Турция официально вышла из Стамбульской конвенции» — цитирует телеканал агентство.