Госсовет Турции одобрил выход страны из Стамбульской конвенции по правам женщин

Государственный совет по административным апелляциям (İDDK) признал законным и одобрил выход Турции из Стамбульской конвенции по защите прав женщин. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Habertürk.
«Совет большинством голосов принял решение „отклонить“ возражения о том, что выход из конвенции противоречит закону. После того, как İDDK принял решение о выходе из конвенции в соответствии с законом, Турция официально вышла из Стамбульской конвенции» — цитирует телеканал агентство.
Решение выйти из международного соглашения Совета Европы принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в марте 2021 года. Он объяснил это тем, что конвенция «несовместима с социальными и семейными ценностями Турции».
Стамбульская конвенция была принята в мае 2011 года, а в 2014-м вступила в силу. Она была нацелена против насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Документ также ввел понятие «гендер» вместо биологического пола.
Конвенция вызвала большую критику среди людей консервативных взглядов, которые представляет правящая Партия справедливости и развития.