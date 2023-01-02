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В первый день 2023 года в России произошло 955 пожаров

Виктория Шанина
Сегодня в 18:03

За первые сутки наступившего 2023 года в России произошло 955 пожаров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Большинство возгораний произошло в жилых домах. В результате пострадали 230 человек, в том числе 19 детей. 56 человек погибли.

«Медицинская служба по всей стране в эти дни работает в круглосуточном, усиленном режиме, оказывая помощь плановым и экстренным пациентам, число которых в праздники растет. С началом новогодних каникул мы, к большому сожалению, видим рост числа пострадавших в происшествиях, зачастую связанных со злоупотреблением алкоголя», — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он отметил, что чаще всего происходили ДТП и пожары в жилых домах. Также в больницы поступали люди с травмами, связанными с применением пиротехники.

Мурашко призвал россиян «выбирать ответственное и рациональное поведение», соблюдать меры предосторожности и правила дорожного движения, а также отказаться от алкоголя.

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