В первый день 2023 года в России произошло 955 пожаров

«Медицинская служба по всей стране в эти дни работает в круглосуточном, усиленном режиме, оказывая помощь плановым и экстренным пациентам, число которых в праздники растет. С началом новогодних каникул мы, к большому сожалению, видим рост числа пострадавших в происшествиях, зачастую связанных со злоупотреблением алкоголя», — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.