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В Ленобласти запустили круглосуточную горячую линию по вопросам уборки снега

Виктория Шанина
Сегодня в 17:10

Власти Ленинградской области организовали круглосуточную горячую линию для местных жителей по вопросам уборки снега. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на администрацию региона.

Любой желающий теперь может уточнить интересующую его информацию и внести предложения по уборке. Для этого необходимо позвонить по номеру 8 (812) 251 42 84.

Кроме того, в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области и «Ленавтодоре» организовали дежурство ответственных за уборку должностных лиц.

Как отмечают «Невские новости», сейчас дороги Ленобласти очищают практически 500 машин. Дорожные службы убирают от снега проезжую часть, обрабатывают дороги противогололедными материалами, чистят обочины, остановки и карманы для автобусов.

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