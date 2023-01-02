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Минобороны: в Макеевке погибли 63 российских военных после удара ВСУ

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:36

Минобороны заявило, что в результате удара ВСУ по пункту временного размещения российских военных в районе Макеевки в ДНР погибли 63 человека. Слова министерства передает РИА «Новости».

Минобороны утверждает, что удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

Ранее телеграм-каналы писали, что на базе временного размещения в Макеевке находились мобилизованные из Саратовской области.

«Не знаю, сколько людей пострадало — двое, трое убитых, хотя говорят гораздо больше… Разницы нет, трагедия в любом случае», — писал корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

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Александр Сладков
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