Минобороны: в Макеевке погибли 63 российских военных после удара ВСУ

Минобороны заявило, что в результате удара ВСУ по пункту временного размещения российских военных в районе Макеевки в ДНР погибли 63 человека. Слова министерства передает РИА «Новости».
Минобороны утверждает, что удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.
Ранее телеграм-каналы писали, что на базе временного размещения в Макеевке находились мобилизованные из Саратовской области.
«Не знаю, сколько людей пострадало — двое, трое убитых, хотя говорят гораздо больше… Разницы нет, трагедия в любом случае», — писал корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
расскажите друзьям