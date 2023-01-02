СБУ предъявила обвинение в финансировании военных группировок главе Банка России

«На основании доказательств СБУ главе Центробанка России сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные представителем власти, по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного конституцией Украины, повлекших гибель людей и других тяжких последствий) уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении службы.