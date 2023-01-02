В России обнаружили около 3 тыс. теневых сайтов по дистанционной продаже алкоголя

Речь идет об эксперименте, в рамках которого «Почта России» с 1 ноября 2023 году запустит онлайн-продажу отечественных вин в Москве и Подмосковье. Предполагается, что подтвердить возраст при получении заказа можно будет двумя способами: показать курьеру паспорт или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).