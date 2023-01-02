В России обнаружили около 3 тыс. теневых сайтов по дистанционной продаже алкоголя

Около 3 тыс. теневых сайтов дистанционно продают алкоголь в России. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
По разным подсчетам, теневой оборот алкогольных напитков в интернете составляет от 5 млрд до 10 млрд рублей ежегодно. Насчитываются сотни тысяч запросов в сети на такую продукцию в месяц.
«Фактически онлайн-продажа и доставка алкоголя давно уже реализована недобросовестными игроками», — сказал Соколов, отметив, что от этого страдают добросовестные ритейлеры, производители, государство и сами покупатели, которые таким образом могут купить некачественный алкоголь.
«Эксперимент, который должен был стать главным этапом к снятию регуляторных ограничений на реализацию алкогольной продукции в интернете, в сегодняшней версии не решает заявленных задач. Для чистоты результатов необходимо проводить эксперимент в реальных регуляторных условиях, в том числе с участием широкого круга компаний», — добавил Артем Соколов.
Речь идет об эксперименте, в рамках которого «Почта России» с 1 ноября 2023 году запустит онлайн-продажу отечественных вин в Москве и Подмосковье. Предполагается, что подтвердить возраст при получении заказа можно будет двумя способами: показать курьеру паспорт или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Эксперимент должен продлиться до 31 июля 2026 года. Вероятно, помимо «Почты России» в нем примут участие маркетплейсы.