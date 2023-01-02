В российских поликлиниках появятся умные весы

С 2025 года в поликлиниках и больницах России появятся умные весы для контроля здоровья пациентов. Считанная ими информация будет передаваться врачам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на разработчика умных весов и директора ООО «Прототип» Петра Кшнякина.
По его словам, часть умных устройств будет выдаваться в поликлиниках и больницах по ОМС для дистанционного контроля за состоянием здоровья пациентов.
В первую очередь весы помогут наблюдать за здоровьем людей, страдающих хронической сердечной недостаточностью, диабетом, артериальной гипертензией и другими заболеваниями, а также людям, которым надо следить за изменением массы тела, возникновением и изменением отеков.
«Это позволит как проводить превентивные меры, так и своевременно лечить возникающие заболевания или реагировать на ухудшение здоровья людей. Помимо этого, это позволит использовать персонализированный подход в формировании стратегии лечения пациентов на основе их индивидуальных показателей состояния здоровья», — уточнил Кшнякин.
По его словам, мобильное приложение для весов сейчас находится в разработке. Оно будет доступно как на iOS, так и на Android. Стоимость весов составит не более 12 тыс. рублей.