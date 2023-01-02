Сиквел «Аватара» возглавил новогодний кинопрокат

Первый «Аватар» вышел в 2009 году. В картине главный герой Джейк Салли был еще человеком, который прибыл на Пандору изучать планету и искать редкий металл, необходимый для решения энергетического кризиса на Земле. Это самый кассовый фильм в истории: его сборы в США составили 760 млн долларов, а во всем мире — более 2,9 млрд.