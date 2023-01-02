Сиквел «Аватара» возглавил новогодний кинопрокат

«Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона вновь лидировал по кассовым сборам за один уик-энд. В выходные 30–31 декабря фильм собрал 63,4 млн долларов в США, общий заработок во всем мире перевалил за 1,3 млрд, пишет.
Также в списке самых кассовых фильмов за прошедшие выходные оказался «Кот в сапогах 2: Последнее желание», собравший в США более чем в три раза меньше — 16,3 млн долларов. На третьем месте — лента «Черная Пантера: Ваканда навсегда» (4,3 млн долларов).
В рейтинге самых кассовых фильмов всех времен вторая часть «Аватара» теперь занимает 15-ю строчку, сразу после «Черной пантеры». Следом за фильмом в этом списке идет картине «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2».
Фильм «Аватар: Путь воды» дебютировал в мировом прокате 16 декабря. Действие фильма происходит более чем через десять лет после событий первой картины. Джейк Салли и Нейтири построили свой райский уголок на Пандоре и стали родителями. Вооруженные люди вновь попытаются завоевать планету, но теперь им будет противостоять маленький инопланетный мальчик.
Спустя менее чем две недели после релиза «Аватар» занял пятую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов 2022 года, собрав более 850 млн долларов. За 12 дней проката сборы картины перевалили за 1 млрд долларов, и «Аватар: Путь воды» занял третье место в этом списке.
Первый «Аватар» вышел в 2009 году. В картине главный герой Джейк Салли был еще человеком, который прибыл на Пандору изучать планету и искать редкий металл, необходимый для решения энергетического кризиса на Земле. Это самый кассовый фильм в истории: его сборы в США составили 760 млн долларов, а во всем мире — более 2,9 млрд.