В Москве поезда Кольцевой линии метро будут ходить в одну сторону до 7 января

Со 2 по 7 января в Москве поезда Кольцевой линии метро будут ходить в одну сторону. Об этом сообщает «Интерфакс».
В департаменте транспорта рассказали, что таким образом получится «обновить инфраструктуру на каждом из путей, отвечающую за безопасность и управление движением поездов». При этом все станции линии будут открыты.
2-4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, а 5–7 января — только по часовой стрелке. После проведения всех работ поезда станут ходить чаще, в вагонах будет свободнее, а график движения станет стабильнее.
В Дептрансе рекомендовали выбирать альтернативные маршруты на время проведения работ: радиальные линии, МЦК, БКЛ, МЦД и круглосуточный автобусный маршрут Б, который проходит по Садовому кольцу.