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В Москве поезда Кольцевой линии метро будут ходить в одну сторону до 7 января

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:10

Со 2 по 7 января в Москве поезда Кольцевой линии метро будут ходить в одну сторону. Об этом сообщает «Интерфакс».

В департаменте транспорта рассказали, что таким образом получится «обновить инфраструктуру на каждом из путей, отвечающую за безопасность и управление движением поездов». При этом все станции линии будут открыты.

2-4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, а 5–7 января — только по часовой стрелке. После проведения всех работ поезда станут ходить чаще, в вагонах будет свободнее, а график движения станет стабильнее.

В Дептрансе рекомендовали выбирать альтернативные маршруты на время проведения работ: радиальные линии, МЦК, БКЛ, МЦД и круглосуточный автобусный маршрут Б, который проходит по Садовому кольцу.

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