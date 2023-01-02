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Собянин: в 2023 году в Москве появится 14 новых станций, включая «Внуково»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:14

В московском метро откроется 14 новых станций в 2023 году. Девять из них — на Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Поезда начнут ходить по семи новым участкам: «Электрозаводская» — «Савеловская», «Рассказовка» — «Внуково», «Селигерская» — «Лианозово», «Лианозово» — «Физтех», «Щелковская» — «Гольяново», «Улица Новаторов» — «Севастопольский проспект», «Бачуринская» — «Коммунарка».

После реконструкции откроются станции «Варшавская» и «Каширская». Появится первая в России станция метро около аэропорта — «Внуково». А БКЛ с 31 станцией и 70 километрами линий станет «крупнейшим метрокольцом мира».

© sobyanin.ru

«За счет появления многочисленных альтернативных маршрутов положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры Московского метрополитена. На многих маршрутах экономия времени составит до 35–45 минут в день. На радиальных линиях станет свободнее до 22%, на Кольцевой — до 25%, а на основных вылетных магистралях города — в среднем на 5%», — пишет Собянин.

Кроме того, планируется облагораживание прилегающих территорий, многие из которых — бывшие промзоны. До 2030 года около новых станций будет создано 391 тыс. новых рабочих мест. Построят офисные и торговые центры, объекты «социальной сферы и спорта», а также жилые здания.

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Международный аэропорт Внуково
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Сергей Собянин
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