Собянин: в 2023 году в Москве появится 14 новых станций, включая «Внуково»

В московском метро откроется 14 новых станций в 2023 году. Девять из них — на Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина.
Поезда начнут ходить по семи новым участкам: «Электрозаводская» — «Савеловская», «Рассказовка» — «Внуково», «Селигерская» — «Лианозово», «Лианозово» — «Физтех», «Щелковская» — «Гольяново», «Улица Новаторов» — «Севастопольский проспект», «Бачуринская» — «Коммунарка».
После реконструкции откроются станции «Варшавская» и «Каширская». Появится первая в России станция метро около аэропорта — «Внуково». А БКЛ с 31 станцией и 70 километрами линий станет «крупнейшим метрокольцом мира».
«За счет появления многочисленных альтернативных маршрутов положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры Московского метрополитена. На многих маршрутах экономия времени составит до 35–45 минут в день. На радиальных линиях станет свободнее до 22%, на Кольцевой — до 25%, а на основных вылетных магистралях города — в среднем на 5%», — пишет Собянин.
Кроме того, планируется облагораживание прилегающих территорий, многие из которых — бывшие промзоны. До 2030 года около новых станций будет создано 391 тыс. новых рабочих мест. Построят офисные и торговые центры, объекты «социальной сферы и спорта», а также жилые здания.