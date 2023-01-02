Собянин: в 2023 году в Москве появится 14 новых станций, включая «Внуково»

«За счет появления многочисленных альтернативных маршрутов положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры Московского метрополитена. На многих маршрутах экономия времени составит до 35–45 минут в день. На радиальных линиях станет свободнее до 22%, на Кольцевой — до 25%, а на основных вылетных магистралях города — в среднем на 5%», — пишет Собянин.