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Умерла певица Анита Пойнтер из The Pointer Sisters

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:37

31 декабря в возрасте 74 лет умерла певица и одна из основательниц группы The Pointer Sisters Анита Пойнтер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артистка скончалась в окружении семьи. Последние несколько лет Пойнтер боролась с онкологическим заболеванием.

«Хотя мы глубоко опечалены потерей Аниты, мы утешаемся тем, что сейчас она находится со своей дочерью Джадой и сестрами Джун и Бонни в том мире», — сказано в заявлении родственников певицы.

Пойнтер родилась в Окленде 23 января 1948 года. В 1969 году она и ее младшие сестры Бонни, Джун и Рут создали группу Pointer Sisters. Их трек «Fairytale» из дебютного альбома стал хитом, удостоенным «Грэмми».

В 1976 году участницы группы дебютировали в фильме «Автомойка», а их песня «Neutron Dance» прозвучала в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз».

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