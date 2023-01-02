Умерла певица Анита Пойнтер из The Pointer Sisters

31 декабря в возрасте 74 лет умерла певица и одна из основательниц группы The Pointer Sisters Анита Пойнтер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Артистка скончалась в окружении семьи. Последние несколько лет Пойнтер боролась с онкологическим заболеванием.
«Хотя мы глубоко опечалены потерей Аниты, мы утешаемся тем, что сейчас она находится со своей дочерью Джадой и сестрами Джун и Бонни в том мире», — сказано в заявлении родственников певицы.
Пойнтер родилась в Окленде 23 января 1948 года. В 1969 году она и ее младшие сестры Бонни, Джун и Рут создали группу Pointer Sisters. Их трек «Fairytale» из дебютного альбома стал хитом, удостоенным «Грэмми».
В 1976 году участницы группы дебютировали в фильме «Автомойка», а их песня «Neutron Dance» прозвучала в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз».