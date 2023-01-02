Великобритания прекратила импорт российского сжиженного газа

Великобритания перестала покупать российский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом пишут РИА «Новости».
О намерении Великобритании отказаться от СПГ стало известно еще в октябре 2022 года. Тогда власти страны заявили, что с 2023-го начнут оказывать поддержку странам по всему миру в снижении зависимости от российского топлива.
В 2022 году Соединенное королевство импортировало 3,12 млрд кубических метров российского газа. Это составляет 4% от общего объема потребления этого вида топлива.
После 24 февраля Великобритания резко сократила импорт российского газа, а Запад усилил санкции против Москвы.
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