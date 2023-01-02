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В Москве изменилась стоимость проезда в общественном транспорте

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:54

Со 2 января в Москве изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает ТАСС.

Одна поездка в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» подорожала на 4 рубля — до 50 рублей. Цена разовой поездки по билету «Единый» теперь составляет 62 рубля.

При этом второй год подряд неизменной остается стоимость проезда по FacePay, она составляет 46 рублей. Пятый год подряд не меняется цена билета на 365 дней в Центральной зоне (19 500 рублей) и «Пригороде» (24 450 рублей).

После Нового года появился новый студенческий «Единый» на весь городской транспорт. По нему поездки на 30 дней стали дешевле на 55 рублей, а по билету на 90 дней — на 155 рублей, чем при покупке отдельно абонементов на наземный транспорт и метро.

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