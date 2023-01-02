Умер барабанщик и сооснователь Modest Mouse Джеремайя Грин

В возрасте 45 лет умер барабанщик и сооснователь группы Modest Mouse Джеремайя Грин. Об этом сообщает Rolling Stone.
Причиной смерти послужил рак четвертой степени, о котором стало известно в конце декабря. Какая именно часть организма музыканта оказалась поражена заболеванием, не уточняется.
«Сегодня мы потеряли нашего дорогого друга Джеремайю. Он прилег отдохнуть и просто угас. Мы бы хотели сказать кучу красивых слов, но сейчас просто не время», — говорится в соцсетях группы.
После объявления о смерти Грина свои соболезнования выразили многие артисты. Мэгги Роджерс отправила эмодзи сердца, барабанщик Black Keys Патрик Карни написал: «Rest in Peace Jeremiah», а бывший гитарист Modest Mouse Джим Фэйрчайлд добавил: «Джей-Джи. Я люблю тебя. Навсегда».
Грин родился 4 марта 1977 года на Гавайях. В 1993 году он вместе с фронтменом Айзеком Броком и басистом Эриком Джуди стал одним из основателей Modest Mouse — одной из важных групп для американской инди-музыки последних десятилетий.
Музыканты выпустили семь студийных альбомов — последняя к текущему моменту пластинка, «The Golden Casket», увидела свет в июне 2021 года.