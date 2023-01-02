Реклама
Новости

Умер барабанщик и сооснователь Modest Mouse Джеремайя Грин

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:11

В возрасте 45 лет умер барабанщик и сооснователь группы Modest Mouse Джеремайя Грин. Об этом сообщает Rolling Stone.

Причиной смерти послужил рак четвертой степени, о котором стало известно в конце декабря. Какая именно часть организма музыканта оказалась поражена заболеванием, не уточняется.

«Сегодня мы потеряли нашего дорогого друга Джеремайю. Он прилег отдохнуть и просто угас. Мы бы хотели сказать кучу красивых слов, но сейчас просто не время», — говорится в соцсетях группы.

После объявления о смерти Грина свои соболезнования выразили многие артисты. Мэгги Роджерс отправила эмодзи сердца, барабанщик Black Keys Патрик Карни написал: «Rest in Peace Jeremiah», а бывший гитарист Modest Mouse Джим Фэйрчайлд добавил: «Джей-Джи. Я люблю тебя. Навсегда».

Грин родился 4 марта 1977 года на Гавайях. В 1993 году он вместе с фронтменом Айзеком Броком и басистом Эриком Джуди стал одним из основателей Modest Mouse — одной из важных групп для американской инди-музыки последних десятилетий.

Музыканты выпустили семь студийных альбомов — последняя к текущему моменту пластинка, «The Golden Casket», увидела свет в июне 2021 года.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»