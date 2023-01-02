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В Петербурге в новогоднюю ночь задержали 2000 мигрантов

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:54

Во время празднования Нового года на Дворцовой площади Петербурга полиция задержала около 2000 граждан стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве заявили, что задержания проходили «в профилактических целях». В результате рейда полиция выявила нарушения миграционного законодательства. Сколько из задержанных имеют с этим проблемы, в ведомстве не уточнили.

МВД прокомментировало и перекрытие проходов к Дворцовой площади со стороны Невского проспекта. В полиции объяснили, что «временные меры ограничительного характера» ввели для избежания давки.

О большом числе задержаний в центре Москвы и Петербурга местные СМИ сообщили 1 января. Msk1.ru писал, что в новогоднюю ночь люди, несмотря на множество правоохранителей, пытались веселиться, некоторые танцевали лезгинку. «Но чаще всего люди, умеющие танцевать лезгинку, все же оказывались в автозаках», — поясняло издание.

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