В Петербурге в новогоднюю ночь задержали 2000 мигрантов

Во время празднования Нового года на Дворцовой площади Петербурга полиция задержала около 2000 граждан стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает «Интерфакс».
В ведомстве заявили, что задержания проходили «в профилактических целях». В результате рейда полиция выявила нарушения миграционного законодательства. Сколько из задержанных имеют с этим проблемы, в ведомстве не уточнили.
МВД прокомментировало и перекрытие проходов к Дворцовой площади со стороны Невского проспекта. В полиции объяснили, что «временные меры ограничительного характера» ввели для избежания давки.
О большом числе задержаний в центре Москвы и Петербурга местные СМИ сообщили 1 января. Msk1.ru писал, что в новогоднюю ночь люди, несмотря на множество правоохранителей, пытались веселиться, некоторые танцевали лезгинку. «Но чаще всего люди, умеющие танцевать лезгинку, все же оказывались в автозаках», — поясняло издание.