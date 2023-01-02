В Петербурге в новогоднюю ночь задержали 2000 мигрантов

О большом числе задержаний в центре Москвы и Петербурга местные СМИ сообщили 1 января. Msk1.ru писал, что в новогоднюю ночь люди, несмотря на множество правоохранителей, пытались веселиться, некоторые танцевали лезгинку. «Но чаще всего люди, умеющие танцевать лезгинку, все же оказывались в автозаках», — поясняло издание.