HBO заморозил несколько сериалов по «Игре престолов»

Он отметил, что продолжает работать над «Ветрами зимы», вторым сезоном «Дома дракона» и другими шоу в этой вселенной. Некоторые из них были поставлены на паузу, но Мартин не считает, что «они мертвы». О каких именно проектах речь, он не уточнил.