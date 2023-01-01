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HBO заморозил несколько сериалов по «Игре престолов»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:45

На фоне перестановок в HBO телевизионная сеть заморозила производство нескольких сериалов по «Игре престолов». Об этом в своем блоге рассказал Джордж Мартин.

Он отметил, что продолжает работать над «Ветрами зимы», вторым сезоном «Дома дракона» и другими шоу в этой вселенной. Некоторые из них были поставлены на паузу, но Мартин не считает, что «они мертвы». О каких именно проектах речь, он не уточнил.

По словам писателя, этим шоу легко могут дать зеленый свет, и тогда их производство начнется.

Как отмечает DTF, сейчас снимается как минимум шесть сериалов по «Игре престолов», включая ее продолжение — о похождениях Джона Сноу — и шоу, основанное на «Повестях о Дунке и Эгге».

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Джордж МартинДжон Сноу
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