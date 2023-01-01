Какие законы вступили в силу 1 января

1 января традиционно в России вступают в силу множество законов и указов. О самых важных — в нашем материале.
- Численность Российской армии увеличится на 9,3% — до 2 039 758 человек, среди которых 1 150 628 военнослужащих.
- Разработчиков российских программ военного, специального или двойного назначения освободили от НДС.
- Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединили в Социальный фонд России. Теперь граждане могут получать все федеральные меры соцподдержки в офисах единого фонда или МФЦ.
- Пенсии работающих пенсионеров проиндексировали на 4,8%. Их средний размер составит 21 864 рубля.
- Минимальный размер оплаты труда повысили на 6,3% — до 16 242 рублей в месяц. Пособие по безработице осталось прежним — от 1500 рублей до 12 792.
- Минимальную цену на алкоголь крепче 28% тоже увеличили. Для бренди она теперь составляет 375 рублей за 0,5 литра (ранее — 348), для коньяка — 517 рублей за тот же объем (ранее — 480). Минимальная цена на пол-литра водки вырастет с 261 до 281 рубля, игристых вин — с 169 до 239.
- Скидку 30% при оплате госпошлин на сайте «Госуслуги» отменили. Скидка 50% на оплату штрафов ПДД в течение 20 дней со дня получения предписания сохранилась.
- Вместо нескольких пособий теперь будет назначаться единое пособие по беременности и воспитанию ребенка. Его размер составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи.
- В присоединенных Россией территориях Украины перешли на расчеты в рублях. Украинские гривны меняют в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРБанка и МРБ.
- Проезд по Московскому скоростному диаметру сделали платным для всех, кроме автомобилей жителей Москвы и Подмосковья. По МСД запретили ездить грузовикам, у которых нет пропуска для передвижения по столичному региону.
- Программу льготного кредитования возобновили. По ней можно получить скидку 20% (в Дальневосточном регионе — 25%) на покупку автомобилей дешевле 2 млн рублей. В программе участвуют модели УАЗа, ГАЗа, «Урала», Lada и все электромобили Evolute (на них действует повышенная скидка — 35%, но не более 925 тыс. рублей).
- Начал работать Единый налоговый счет. Теперь компании и бизнесмены должны пополнять его. Средства с ЕНС будут автоматически распределяться между налоговыми органами. Бизнес должен предоставлять основные виды налоговой отчетности не позднее 25-го числа после окончания соответствующего налогового периода и уплачивать налоги не позднее 28-го числа.
- ЦБ ввел несколько послаблений для банков. Теперь они могут фиксировать валютные курсы, стоимости ценных бумаг и имущества; могут устанавливать предельную процентную ставку по рублевым субординированным инструментам; получают послабления по несоблюдению лимитов валютных позиций.
- Банки теперь должны раскрывать финансовую отчетность (и за 2022 год тоже), кроме чувствительной к санкционным рискам информации.
- Собственники жилья теперь могут бесплатно получить информацию о прописанных в нем третьих лицах без их согласия. Им должны предоставить ФИО, дату и место рождения жильцов, а если прописан иностранец, — информацию о его гражданстве.