В Москве и Петербурге прошли задержания в новогоднюю ночь

Местные СМИ сообщают о большом числе задержаний в центре Москвы и Петербурга в новогоднюю ночь.
Отмечается, что люди, несмотря на множество правоохранителей пытались веселиться, некоторые начали танцевать лезгинку. «Но чаще всего люди, умеющие танцевать лезгинку, все же оказывались в автозаках», — поясняет издание.
По наблюдениям корреспондента Msk1.ru, порой казалось, что силовиков на улице больше, чем празднующих. «На улице — хмурые полицейские и росгвардейцы. Мигалки, автозаки, ограждения на фоне светящихся гирлянд», — передал он в два часа ночи.
О задержаниях в центре Петербурга написала «Фонтанка». По словам ее корреспондента, уже в первые минуты 2023 года полиция наполнила задержанными целый автобус.
Так правоохранители реагировали на «несанкционированные фейерверки и петарды». Внутри автобуса с задержанными были драки.