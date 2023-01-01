В Москве и Петербурге прошли задержания в новогоднюю ночь

По наблюдениям корреспондента Msk1.ru, порой казалось, что силовиков на улице больше, чем празднующих. «На улице — хмурые полицейские и росгвардейцы. Мигалки, автозаки, ограждения на фоне светящихся гирлянд», — передал он в два часа ночи.