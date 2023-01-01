Реклама
Новости

В Москве и Петербурге прошли задержания в новогоднюю ночь

Семён Гудошников
Сегодня в 12:51

Местные СМИ сообщают о большом числе задержаний в центре Москвы и Петербурга в новогоднюю ночь.

Msk1.ru пишет об обилии силовиков на центральных улицах Москвы (столинчые власти говорили, что в ночь 31 декабря на 1 января за правопорядком будут следить 7,1 тыс. росгвардейцев, полицейских и сотрудников частных охранных фирм).

Отмечается, что люди, несмотря на множество правоохранителей пытались веселиться, некоторые начали танцевать лезгинку. «Но чаще всего люди, умеющие танцевать лезгинку, все же оказывались в автозаках», — поясняет издание.

По наблюдениям корреспондента Msk1.ru, порой казалось, что силовиков на улице больше, чем празднующих. «На улице — хмурые полицейские и росгвардейцы. Мигалки, автозаки, ограждения на фоне светящихся гирлянд», — передал он в два часа ночи.

О задержаниях в центре Петербурга написала «Фонтанка». По словам ее корреспондента, уже в первые минуты 2023 года полиция наполнила задержанными целый автобус.

Так правоохранители реагировали на «несанкционированные фейерверки и петарды». Внутри автобуса с задержанными были драки.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»