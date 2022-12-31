Реклама
Новости

Путин записал новогоднее обращение в окружении военных

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:12

Жители Камчатки увидели новогоднее обращение Владимира Путина. Судя по кадрам, опубликованным РИА «Новости», он записал его в окружении военнослужащих.

По данным государственного информагентства, Путин поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу. Также он заявил, что 2022 год «был годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и независимости России», и что «правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях».

Видео его выступления длится девять минут.

Пресс-секретарь российского президента рассказал ТАСС, что Путин записал обращение из штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.

«Наступающий год тоже не будет легким. Враги России будут и дальше пытаться сломить ее, подчинить своей воле, но у них ничего не получится», — заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем новогоднем обращении. Он заявил, что «мы вместе, за нами правда, а в правде победа, которая обязательно будет за нами».

расскажите друзьям
теги
Совет безопасности РФ
люди
Владимир ПутинДмитрий Медведев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»