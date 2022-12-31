Путин записал новогоднее обращение в окружении военных

«Наступающий год тоже не будет легким. Враги России будут и дальше пытаться сломить ее, подчинить своей воле, но у них ничего не получится», — заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем новогоднем обращении. Он заявил, что «мы вместе, за нами правда, а в правде победа, которая обязательно будет за нами».