Путин записал новогоднее обращение в окружении военных

Жители Камчатки увидели новогоднее обращение Владимира Путина. Судя по кадрам, опубликованным РИА «Новости», он записал его в окружении военнослужащих.
По данным государственного информагентства, Путин поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу. Также он заявил, что 2022 год «был годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и независимости России», и что «правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях».
Видео его выступления длится девять минут.
Пресс-секретарь российского президента рассказал ТАСС, что Путин записал обращение из штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.
«Наступающий год тоже не будет легким. Враги России будут и дальше пытаться сломить ее, подчинить своей воле, но у них ничего не получится», — заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем новогоднем обращении. Он заявил, что «мы вместе, за нами правда, а в правде победа, которая обязательно будет за нами».