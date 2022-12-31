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В аэропортах Москвы отменили или задержали больше 100 рейсов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:59

В аэропортах Москвы задержали 29 рейсов и 75 отменили, сообщается на сайте «Яндекс. Расписания». Больше всего рейсов отменили в Шереметьево — 70, а во Внуково и Домодедово — три и два соответственно.

В аэропортах Шереметьево и Домодедово задержали по 11 рейсов, во Внуково — семь. О задержках или отменах в Жуковском не сообщается.

В пресс-службе Домодедово РБК сообщили, что аэропорт работает штатно, отмен и задержек рейсов из‑за погодных условий нет. «Видимость в районе аэродрома позволяет воздушным судам беспрепятственно совершать взлет и посадку», — заявили там.

То же самое сказали представители аэропорта Внуково. «Задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью», — добавили там.

Тем временем в аэропорту петербургского Пулково задержано 15 рейсов, еще один отменен.

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Международный аэропорт ВнуковоАэропорт Шереметьево
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