В аэропортах Москвы отменили или задержали больше 100 рейсов

В аэропортах Москвы задержали 29 рейсов и 75 отменили, сообщается на сайте «Яндекс. Расписания». Больше всего рейсов отменили в Шереметьево — 70, а во Внуково и Домодедово — три и два соответственно.
В аэропортах Шереметьево и Домодедово задержали по 11 рейсов, во Внуково — семь. О задержках или отменах в Жуковском не сообщается.
В пресс-службе Домодедово РБК сообщили, что аэропорт работает штатно, отмен и задержек рейсов из‑за погодных условий нет. «Видимость в районе аэродрома позволяет воздушным судам беспрепятственно совершать взлет и посадку», — заявили там.
То же самое сказали представители аэропорта Внуково. «Задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью», — добавили там.
Тем временем в аэропорту петербургского Пулково задержано 15 рейсов, еще один отменен.