Умер бывший папа римский Бенедикт XVI

Папа римский на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
«С болью сообщаю, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9.34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане», — сказал он.
28 декабря Ватикан сообщил об ухудшении состояния Бенедикта XVI. Причиной назывался преклонный возраст экс-понтифика.
30 декабря в Ватикане заявили, что состояние Бенедикта XVI стабилизировалось. Днем ранее он участвовал в служении мессы, которое происходило в его комнате.
Немецкий кардинал, теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В феврале 2013-го он стал первым понтификом за последние шесть веков, отказавшимся от престола. Спустя несколько недель его сменил Франциск, до избрания носивший имя Хорхе Марио Бергольо.