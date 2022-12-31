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Умер бывший папа римский Бенедикт XVI

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:45

Папа римский на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

«С болью сообщаю, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9.34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане», — сказал он.

28 декабря Ватикан сообщил об ухудшении состояния Бенедикта XVI. Причиной назывался преклонный возраст экс-понтифика.

30 декабря в Ватикане заявили, что состояние Бенедикта XVI стабилизировалось. Днем ранее он участвовал в служении мессы, которое происходило в его комнате.

Немецкий кардинал, теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В феврале 2013-го он стал первым понтификом за последние шесть веков, отказавшимся от престола. Спустя несколько недель его сменил Франциск, до избрания носивший имя Хорхе Марио Бергольо.

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БЕНЕДИКТ XVIФРАНЦИСКЙозеф Ратцингер
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