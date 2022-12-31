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Художник заметил в сериале «Ведьмак: Происхождение» свои работы, которые Netflix взял без спроса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:24

Сериал «Ведьмак: Происхождение» раскритиковали за использование артов художника Шона Косса без разрешения. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Косс отметил, что Netflix не обращался к нему за разрешением, а просто взял работы. Художник сравнил рисунки, которые появились в одной из сцен, со своими артами.

Косс узнал об этом от своих подписчиков. По его мнению, это не могло быть совпадением, хоть в рисунках и есть небольшие отличия, ведь появилась не одна работа, а сразу три. Пользователи призвали Netflix разобраться с ситуацией.

Косс известен своими артами о психических заболеваниях и ранее работал над шоу «Цианид и Счастье».

«Ведьмак: Происхождение» вышел на Netflix 25 декабря. Критики и зрители холодно встретили шоу.

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