Российские аналоги TikTok и Instagram* не получили финансирования

Власти России отказались выделять гранты на разработку отечественных аналогов TikTok и Instagram*. Об этом сообщает РБК, заполучивший документ «дорожной карты» «Новое общесистемное программное обеспечение».
В итоговую версию «карты», которую составляло Минцифры, вошли почтовый сервис «Почта 2.0», система VK Teams и несколько аналогов сервиса Zoom. Эти проекты тоже не получат гранты, но смогут претендовать на льготную ставку по кредитам.
В Минцифры пояснили, что финансировать российские аналоги по направлению «коммуникационные сервисы» «не является оптимальным», ведь это уже «зрелые сервисы, которые не уступают западным аналогам». Компании будут реализовывать проекты за свои средства.
«Соответствующая заявка со стороны IVA Technologies уже поступила, объем требуемого заемного финансирования составляет 50 млн рублей», — рассказал представитель ведомства.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.