Team Spirit вошла в топ-7 команд Dota по заработанным призовым в 2022 году

Российско-украинская Team Spirit попала на седьмое место в рейтинге по числу заработанных призовых по Dota 2 в 2022 году. Об этом сообщает Liquipedia.
Лидером списка стала европейская команда Tundra Esports. В этом сезоне игроки одержали победу в гранд-финале The International, получив чемпионский титул и более 8 млн долларов.
Лучшие команды по заработанным призовым в 2022 году
- Tundra Esports — 8,89 млн долларов
- Team Secret — 3,01 млн долларов
- PSG.LGD — 2,49 млн долларов
- Team Liquid — 1,91 млн долларов
- Team Aster — 1,57 млн долларов
- OG — 1,43 млн долларов
- Team Spirit — 1,38 млн долларов
- Thunder Awaken — 799 тыс. долларов
- BOOM Esports — 734 тыс. долларов
- beastcoast — 661 тыс. долларов
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