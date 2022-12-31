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Team Spirit вошла в топ-7 команд Dota по заработанным призовым в 2022 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:08

Российско-украинская Team Spirit попала на седьмое место в рейтинге по числу заработанных призовых по Dota 2 в 2022 году. Об этом сообщает Liquipedia.

В этом году игроки победили на PGL Arlington Major и заняли второе место на Riyadh Masters.

Лидером списка стала европейская команда Tundra Esports. В этом сезоне игроки одержали победу в гранд-финале The International, получив чемпионский титул и более 8 млн долларов.

Лучшие команды по заработанным призовым в 2022 году

  1. Tundra Esports — 8,89 млн долларов
  2. Team Secret — 3,01 млн долларов
  3. PSG.LGD — 2,49 млн долларов
  4. Team Liquid — 1,91 млн долларов
  5. Team Aster — 1,57 млн долларов
  6. OG — 1,43 млн долларов
  7. Team Spirit — 1,38 млн долларов
  8. Thunder Awaken — 799 тыс. долларов
  9. BOOM Esports — 734 тыс. долларов
  10. beastcoast — 661 тыс. долларов
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