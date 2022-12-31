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«Аэрофлот» выкупил 10 самолетов Boeing 777 у ирландской лизинговой компании

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:59

«Аэрофлот» выкупил у ирландской лизинговой компании 10 дальнемагистральных самолетов Boeing 777–300ER. Они с 2013–2014 годов находились в финансовом лизинге, сообщает «Фонтанка».

Сделка прошла, учитывая все необходимые разрешения российских и зарубежных регуляторов.

Компания подчеркнула, что продолжит выкупать самолеты из лизинга, чтобы сохранить парк иностранного производства в собственной эксплуатации.

После 24 февраля западные страны ввели запрет на поставку новых самолетов в Россию. Производители самолетов потребовали вернуть лайнеры, сданные в лизинг. По состоянию на 1 июля за рубежом было арестовано 77 самолетов российских авиакомпаний.

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