«Аэрофлот» выкупил 10 самолетов Boeing 777 у ирландской лизинговой компании

После 24 февраля западные страны ввели запрет на поставку новых самолетов в Россию. Производители самолетов потребовали вернуть лайнеры, сданные в лизинг. По состоянию на 1 июля за рубежом было арестовано 77 самолетов российских авиакомпаний.