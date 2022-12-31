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Почти 2000 военных обеспечат противовоздушную оборону Москвы в новогоднюю ночь

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:34

Более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения Воздушно-космических сил будут дежурить на боевых постах в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Боевые расчеты объединения будут нести службы в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений радиотехнических войск, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей», — сказано в министерстве.

Всего в новогодние праздники и выходные для защиты воздушного пространства столицы будут привлечены около 20 тыс. военнослужащих объединения ПВО-ПРО ВКС.

В Минобороны подчеркнули, что на ПВО-ПРО особого назначения ВКС возложены задачи по противовоздушной и противоракетной обороне Москвы и центрального промышленного района России.

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