Почти 2000 военных обеспечат противовоздушную оборону Москвы в новогоднюю ночь

Более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения Воздушно-космических сил будут дежурить на боевых постах в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.