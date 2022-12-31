Почти 2000 военных обеспечат противовоздушную оборону Москвы в новогоднюю ночь

Более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения Воздушно-космических сил будут дежурить на боевых постах в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
«Боевые расчеты объединения будут нести службы в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений радиотехнических войск, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей», — сказано в министерстве.
Всего в новогодние праздники и выходные для защиты воздушного пространства столицы будут привлечены около 20 тыс. военнослужащих объединения ПВО-ПРО ВКС.
В Минобороны подчеркнули, что на ПВО-ПРО особого назначения ВКС возложены задачи по противовоздушной и противоракетной обороне Москвы и центрального промышленного района России.