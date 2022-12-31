Гитарист Queen Брайан Мэй получил титул рыцаря

Король Великобритании Карл III наградил гитариста рок-группы Queen Брайана Мэйя почетным титулом и орденом Соединенного Королевства. Об этом сообщает ТАСС.
Музыкант признался, что был счастлив получить рыцарский титул. «Думаю, что так я это и расцениваю — творить добро в мире и делать это еще лучше, чем раньше», — сказал Мэй.
В 2010 году он стал соучредителем организации по защите животных Save Me. Еще в списке заслуг артиста упоминается его деятельность в качестве астрофизика.
Всего в список лауреатов попали более 1,1 тыс. человек — как знаменитостей, так и простых британцев, получивших награды за служения общественности.
В рыцари также были произведены художник Грейсон Перри, посол Великобритании в России Дебора Броннерт и другие. Актер Стивен Грэм, прославившийся по фильмам «Это Англия» и «Ирландец» стал офицером ордена Британской империи.
В дамы-командоры была посвящена актриса Вирджиния МакКенна за усилия по защите окружающей среды. Еще офицером ордена Британской империи стала капитан женской сборной Англии по футболу Лия Уильямсон, которая привела команду к победе на чемпионате Европы.
Самым возрастным лауреатом в этом году стал 100-летний Питер Оффорд Дэвис из города Маклсфилд на северо-западе Англии. Он удостоился медали Британской империи за добровольную просветительскую деятельность в местной начальной школе.
Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V. Всего существует пять степеней этой награды: кавалер, офицер, командор, рыцарь и дама-командор.