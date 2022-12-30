Al Arabiya: Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Ан Наср»

Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с клубом «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой источники.
Согласно данным неназванных собеседников канала, срок соглашения с форвардом составил 2,5 года — соглашение истечет летом 2025-го.
В середине ноября пятикратный обладатель «Золотого мяча» дал интервью, в котором раскритиковал английский клую «Манчестер Юнайтед», за который тогда выступал. Спустя несколько дней было объявлено, что Роналду покидает «МЮ» — контракт, как сообщалось, был расторгнут по обоюдному согласию.
Криштиану Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. Сообщалось, что клуб предложил футболисту двухлетний контракт на сумму в 25 млн евро. Роналду выступал за него и в начале карьеры, с 2003 по 2009 год, став первым португальским игроком в его истории.