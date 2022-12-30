Al Arabiya: Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Ан Наср»

Криштиану Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. Сообщалось, что клуб предложил футболисту двухлетний контракт на сумму в 25 млн евро. Роналду выступал за него и в начале карьеры, с 2003 по 2009 год, став первым португальским игроком в его истории.