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Al Arabiya: Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Ан Наср»

Денис Ламехов
Сегодня в 22:08

Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с клубом «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой источники.

Согласно данным неназванных собеседников канала, срок соглашения с форвардом составил 2,5 года — соглашение истечет летом 2025-го.

«Ан Наср» был основан в 1955 году, считается местным грандом. Побеждал в чемпионате Саудовской Аравии девять раз, подавляющее число побед — в XX веке. За прошедшие 22 года клуб становился победителем чемпионата трижды, в последний раз — в 2019 году. Добрался до финала Лиги чемпионов Азии единожды — в 1995-м.

В середине ноября пятикратный обладатель «Золотого мяча» дал интервью, в котором раскритиковал английский клую «Манчестер Юнайтед», за который тогда выступал. Спустя несколько дней было объявлено, что Роналду покидает «МЮ» — контракт, как сообщалось, был расторгнут по обоюдному согласию.

Криштиану Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. Сообщалось, что клуб предложил футболисту двухлетний контракт на сумму в 25 млн евро. Роналду выступал за него и в начале карьеры, с 2003 по 2009 год, став первым португальским игроком в его истории.

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