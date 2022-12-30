Twitter начнет показывать пользователям причины блокировки аккаунтов

Сделку по покупке Twitter Илон Маск закрыл 27 октября, соцсеть обошлась ему в 44 млрд долларов. С этого момента в компании стартовала перестройка: новый владелец уволил прежнее руководство (а также половину из 8000 сотрудников), разблокировал страницу Канье Уэста (правда, затем соцсеть вновь отправила его в бан), повысил стоимость подписки Twitter Blue с 5 до 8 долларов и включил в нее синюю галочку верификации.