Twitter начнет показывать пользователям причины блокировки аккаунтов

Американский предприниматель, владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что платформа начнет показывать пользователям причины блокировки тех или иных профилей. Сообщение появилось в его твиттер-аккаунте.
Так он ответил на многочисленные вопрошающие твиты, где пользователи интересовались причиной блокировки турецкого аналитика криптовалютного рынка Борсы Рессами — у его страницы было больше 160 тыс. подписчиков. В качестве даты, когда функция окажется доступной, Маск назвал январь 2023 года.
Сделку по покупке Twitter Илон Маск закрыл 27 октября, соцсеть обошлась ему в 44 млрд долларов. С этого момента в компании стартовала перестройка: новый владелец уволил прежнее руководство (а также половину из 8000 сотрудников), разблокировал страницу Канье Уэста (правда, затем соцсеть вновь отправила его в бан), повысил стоимость подписки Twitter Blue с 5 до 8 долларов и включил в нее синюю галочку верификации.
Что еще? Маск отменил удаленную работу и предупредил работников, что их ждут «долгие рабочие дни с высокой интенсивностью», — тогда они начали увольняться, а удаленку вернули. Кроме того, бизнесмен прекратил борьбу соцсети с фейками про коронавирус и вакцинацию и удалил функцию, которая показывала контакты горячих линий по предотвращению самоубийств.