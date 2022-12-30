В Ватикане заявили о стабилизации состояния бывшего папы Бенедикта XVI

Святой престол сообщил, что вчера, 29 декабря, Бенедикт участвовал в служении мессы — оно происходило в его комнате. Другие подробности о его состоянии не приводятся. Сегодня в 19.30 по московскому времени в базилике Святого Иоанна на Латеранском холме начнется молебен о здоровье бывшего папы.