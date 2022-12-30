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В Ватикане заявили о стабилизации состояния бывшего папы Бенедикта XVI

Денис Ламехов
Сегодня в 19:37

Состояние Бенедикта XVI, предшественника нынешнего папы римского Франциска, стабилизировалось, пишет официальное издание Ватикана Vatican News.

Святой престол сообщил, что вчера, 29 декабря, Бенедикт участвовал в служении мессы — оно происходило в его комнате. Другие подробности о его состоянии не приводятся. Сегодня в 19.30 по московскому времени в базилике Святого Иоанна на Латеранском холме начнется молебен о здоровье бывшего папы.

Ватикан сообщил об ухудшении состояния Бенедикта XVI 28 декабря. Причиной назывался преклонный возраст экс-понтифика. Франциск тогда заявил: «Он очень болен, попросите Господа утешить его и поддержать его в свидетельстве любви к церкви до конца».

Немецкий кардинал, теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В феврале 2013-го он стал первым понтификом за последние шесть веков, отказавшимся от престола. Спустя несколько недель его сменил Франциск, до избрания носивший имя Хорхе Марио Бергольо.

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БЕНЕДИКТ XVIФРАНЦИСКЙозеф Ратцингер
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