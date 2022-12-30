Движение по ряду улиц в центре Петербурга перекроют вечером 31 декабря

С 19.00 31 декабря в центре Петербурга для движения транспорта перекроют ряд улиц, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по транспорту. Ограничения будут действовать до 5.00 1 января.
Так, закрытыми окажутся:
— Невский проспект от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;
— Троицкий и Дворцовый мост;
— Казанская площадь;
— Малая Морская улица от Невского до Вознесенского проспекта;
— Адмиралтейская набережная;
— Дворцовый и Адмиралтейский проезды;
— Адмиралтейский проспект от Невского до Сенатской площади;
— Конногвардейский бульвар от Дворцового проезда до Сенатской площади;
— Дворцовая набережная от Дворцового до Троицкого моста;
— перекресток Каменноостровского проспекта и Петровской набережной;
— перекресток Дворцовой набережной и съездов с Суворовской площади;
— Миллионная улица от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади;
— Нечетная сторона набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Тюленина и четная сторона от улицы Ломоносова до Невского проспекта;
— Гороховая улица от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;
— Кирпичный переулок;
— нечетная сторона набережной Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта и четная сторона от Гороховой улицы до Конюшенного переулка.
Общественный транспорт будет ходить по объездным или укороченным трассам — изменения затронут автобусы № 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 46 и 191, троллейбусы № 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22, а также трамвай № 3.