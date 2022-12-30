Движение по ряду улиц в центре Петербурга перекроют вечером 31 декабря

— Невский проспект от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;

— Троицкий и Дворцовый мост;

— Казанская площадь;

— Малая Морская улица от Невского до Вознесенского проспекта;

— Адмиралтейская набережная;

— Дворцовый и Адмиралтейский проезды;

— Адмиралтейский проспект от Невского до Сенатской площади;

— Конногвардейский бульвар от Дворцового проезда до Сенатской площади;

— Дворцовая набережная от Дворцового до Троицкого моста;

— перекресток Каменноостровского проспекта и Петровской набережной;

— перекресток Дворцовой набережной и съездов с Суворовской площади;

— Миллионная улица от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади;

— Нечетная сторона набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Тюленина и четная сторона от улицы Ломоносова до Невского проспекта;

— Гороховая улица от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;

— Кирпичный переулок;

— нечетная сторона набережной Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта и четная сторона от Гороховой улицы до Конюшенного переулка.