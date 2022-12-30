Реклама
Новости

Движение по ряду улиц в центре Петербурга перекроют вечером 31 декабря

Денис Ламехов
Сегодня в 18:57

С 19.00 31 декабря в центре Петербурга для движения транспорта перекроют ряд улиц, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по транспорту. Ограничения будут действовать до 5.00 1 января.

Так, закрытыми окажутся:

— Невский проспект от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;
— Троицкий и Дворцовый мост;
— Казанская площадь;
— Малая Морская улица от Невского до Вознесенского проспекта;
— Адмиралтейская набережная;
— Дворцовый и Адмиралтейский проезды;
— Адмиралтейский проспект от Невского до Сенатской площади;
— Конногвардейский бульвар от Дворцового проезда до Сенатской площади;
— Дворцовая набережная от Дворцового до Троицкого моста;
— перекресток Каменноостровского проспекта и Петровской набережной;
— перекресток Дворцовой набережной и съездов с Суворовской площади;
— Миллионная улица от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади;
— Нечетная сторона набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Тюленина и четная сторона от улицы Ломоносова до Невского проспекта;
— Гороховая улица от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;
— Кирпичный переулок;
— нечетная сторона набережной Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта и четная сторона от Гороховой улицы до Конюшенного переулка.

Общественный транспорт будет ходить по объездным или укороченным трассам — изменения затронут автобусы № 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 46 и 191, троллейбусы № 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22, а также трамвай № 3.

Подробности по теме
Вход на Красную площадь ограничат в новогоднюю ночь
расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»