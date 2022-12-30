«Елки», «Аватар-2» и «Ирония судьбы»: россияне выбрали фильмы для просмотра на праздниках

SuperJob узнал, какие фильмы и сериалы россияне планируют посмотреть на новогодних каникулах. Результатами опроса, в котором приняли участие 1600 человек, сервис поделился с «Афишей Daily».
25% планируют провести праздники за просмотром советских фильмов. В топ-10 попали «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Служебный роман», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Гардемарины, вперед!», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи» и «Приключения Шурика».
15% опрошенных для просмотра выбрали зарубежные картины и сериалы. Среди них — «Аватар: Путь воды», «Уэнсдэй», «Гарри Поттер», «Властелин Колец», «Отпуск по обмену», «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Стражи Галактики», «Реальная любовь» и «Форсаж».
8% респондентов посвятят свое время современным российским фильмам и сериалам, среди которых «Елки», «Художник», «Вампиры средней полосы», «Жуки», «Метод», «Кухня», «Последний богатырь», «Легенда № 17», «Переговорщик» и мультфильм «Три богатыря».
6% россиян хотят посмотреть классику зарубежного кинематографа. В топе — «Один дома», «Гринч, похититель Рождества», «Трудный ребенок», «Друзья», «Бетховен», «Звездные войны», «Бойцовский клуб», «Назад в будущее», «Дневник Бриджит Джонс» и «Рэмбо».
3% опрошенных решили довериться телевизионной программе, а 25% вообще не планируют смотреть фильмы и сериалы в новогодние каникулы.