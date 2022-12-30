«Елки», «Аватар-2» и «Ирония судьбы»: россияне выбрали фильмы для просмотра на праздниках

25% планируют провести праздники за просмотром советских фильмов. В топ-10 попали «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Служебный роман», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Гардемарины, вперед!», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи» и «Приключения Шурика».