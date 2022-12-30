Джордж Мартин заявил, что HBO еще не одобрил ни один из запланированных спин-оффов «Игры престолов»

Писатель заявил: «Некоторые из этих проектов продвигаются быстрее остальных, как всегда бывает при разработке. Ничему пока не дали „зеленый свет“, но мы надеемся. Вероятно, это сделают скоро. Пара инициатив отправилась на полку, но я не согласен, что им конец. Можно взять что‑то с полки так же легко, как и положить. Все изменения в HBO Max на нас определенно повлияли».

