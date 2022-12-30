Джордж Мартин заявил, что HBO еще не одобрил ни один из запланированных спин-оффов «Игры престолов»

Писатель Джордж Мартин заявил, что ни один из запланированных спин-оффов HBO по мотивам его произведений из вселенной «Игры престолов» пока не получил разрешения на производство. Сообщение появилось в его блоге.
По словам Мартина, причина — смена стратегии развития медиаконгломерата Warner Bros. Discovery, который владеет каналом HBO и стриминговым сервисом HBO Max. Ранее гендиректор холдинга Дэвид Заслав пообещал активно сокращать расходы, а компания решила отказаться от выпуска ряда проектов, самый громкий из которых — уже отснятая лента «Бэтгерл».
Всего известно о восьми спин-оффах «Игры престолов», включая приквел о приключениях Дунка и Эгга, а также шоу о Джоне Сноу, — о всех них можно узнать по ссылке. В данный момент ведется работа над вторым сезоном сериала «Дом дракона», приквела фэнтези-хита.