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Джордж Мартин заявил, что HBO еще не одобрил ни один из запланированных спин-оффов «Игры престолов»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:57

Писатель Джордж Мартин заявил, что ни один из запланированных спин-оффов HBO по мотивам его произведений из вселенной «Игры престолов» пока не получил разрешения на производство. Сообщение появилось в его блоге.

По словам Мартина, причина — смена стратегии развития медиаконгломерата Warner Bros. Discovery, который владеет каналом HBO и стриминговым сервисом HBO Max. Ранее гендиректор холдинга Дэвид Заслав пообещал активно сокращать расходы, а компания решила отказаться от выпуска ряда проектов, самый громкий из которых — уже отснятая лента «Бэтгерл».

Писатель заявил: «Некоторые из этих проектов продвигаются быстрее остальных, как всегда бывает при разработке. Ничему пока не дали „зеленый свет“, но мы надеемся. Вероятно, это сделают скоро. Пара инициатив отправилась на полку, но я не согласен, что им конец. Можно взять что‑то с полки так же легко, как и положить. Все изменения в HBO Max на нас определенно повлияли».

Всего известно о восьми спин-оффах «Игры престолов», включая приквел о приключениях Дунка и Эгга, а также шоу о Джоне Сноу, — о всех них можно узнать по ссылке. В данный момент ведется работа над вторым сезоном сериала «Дом дракона», приквела фэнтези-хита.

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